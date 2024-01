Zlata lisica brez Mete Hrovat: To ni žalostno slovo (Suzy)

Za Gorenjko je pestrih in vratolomnih 22 mesecev. Njen zadnji tekmovalni nastop je bil odstop v drugi vožnji veleslaloma za svetovni pokal 6. marca 2022 v Lenzerheideju v Švici. Padec ji je pustil posledice. Diagnoza: poškodba desnega kolena. Bolečine so ostale tudi v času priprav in zaradi vnetja patelarne vezi je izpustila uvod v sezono v Söldnu. Konec oktobra istega leta je šokirala z odločitvijo, da končuje kariero.

Konec sezone 2022 je sporočila, da končuje kariero, a si je kmalu premislila.

Kako naprej, ve le Meta sama. Zagotovo pa ve, da jo v življenju veseli še marsikaj drugega kot smučanje.

Nov šok je sledil lani konec januarja, ko se je huje poškodovala na turni smuki. Nesreča se je zgodila na območju Rateč, ko je pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Na srečo ni bila sama: z manjšo skupino, ki je bila z njo, je prišla prva pomoč, hip za tem še gorski reševalci.

Presenetljiv preobrat

Po koncu pretekle sezone pa znova presenetljiv preobrat. »Ljubezen do smučanja je bila tako močna, da sem začutila, da mogoče še nisem rekla zadnje besede,« je lani junija Meta Hrovat pojasnila, zakaj se je vrnila v belo karavano. Žal pa so ji trenažni proces in pripravo na sezono preprečile težave s hrbtom. »V Söldnu ne bom startala, to je zagotovo, ker sem imela precej okrnjene poletne priprave,« je bila jasna. Prav hrbet ji je prekrižal vrnitev na severu Evrope v Leviju, pred dnevi je postalo jasno, da je tudi v njej ljubi domači Kranjski Gori ne bo. »Za zdaj je njeno stanje nespremenjeno,« so pred kratkim povedali na Smučarski zvezi Slovenije.

Kako dalje, ve le ona sama

Kako dalje, ve le ona. Predvsem, kako dolgo bo vztrajala. »To ni žalostno slovo, stara sem 24 let, v življenju me čaka še marsikaj zanimivega,« je dejala ob prvem slovesu. Danes, tik pred Zlato lisico, se je zavila v molk. Zagotovo pa je dovolj zrela, da se zaveda, da je poleg smučanja še precej stvari, ki jo veselijo.

Zrasla je ob smučišču, podkorenske strmine pozna kot svojo dnevno sobo.

V svetovnem pokalu je zbrala 19 uvrstitev med najboljšo deseterico, štirikrat je bila na stopničkah, dvakrat tretja na domačem kranjskogorskem hribu (2020, 2021) ter dvakrat tretja v Lenzerheideju (2018, 2021). V svetovnem pokalu je zbrala skupaj 84 startov, njen debi se je zgodil na veleslalomu v Lienzu 28. decembra 2015. Mi seveda upamo, da se bo še vrnila.