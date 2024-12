Žlahta v filmih (Suzy)

Susan Sarandon in Eva Amurri

V filmu Stari je nor je leta 2012 Susan igrala učiteljico, ki gre v zapor zaradi razmerja z učencem, zato je on prisiljen sam vzgajati sad njune ljubezni. Učiteljico je v mlajših letih odigrala njena edina hči, igralka ima namreč še dva sinova. To sta pozneje ponovili še v eni nadaljevanki.

Tom in Truman Hanks

V filmu Mož z imenom Otto je godrnjavega Otta igral Tom. V prizorih iz preteklosti je njegovo vlogo odigral njegov najmlajši sin, Truman.

Glenn Close in Annie Starke

Osemkratna nominiranka za oskarja Glenn Close je v filmu Žena (The Wife) igrala ženo pisatelja, ki dobi Nobelovo nagrado. Njena hči Annie Starke je igrala v prizorih iz njenih mlajših let. Tudi zanju to ni bil edini primer.

Kurt in Wyatt Russell

Na Apple TV si lahko ogledate nadaljevanko o Godzilli (Monarh: Dediščina pošasti), v kateri oče in sin igrata isti lik v različnih letih. Gledalci so pohvalili, da je njuna podobnost prispevala k izjemnosti filma.

Geraldine in Hannah Chaplin

Hči slavnega Charlieja Chaplina, Geraldine, je v filmu Chaplin, ki je govoril o življenju njenega očeta, igrala lastno babico Hannah, ki je trpela zaradi duševne bolezni in nazadnje pristala v bolnišnici.

Joan in Melissa Rivers

Melissa je odigrala svojo pokojno mamo v filmu Joy, v katerem je naslovna junakinja nastopila v pogovorni oddaji, ki jo je vodila Joan.

Robert in Indio Downey

Mali Indio je v filmu Cmok cmok, bang bang igral očetov lik, tatiča in prevaranta, ki se pretvarja, da je igralec.

Michael in James Gandolfini

Kot Tony Soprano je bil James nepozaben, v filmu Veliki svetniki iz Newarka pa je njegov sin Michael zaigral najstniškega Tonyja, ki ga je prej igral njegov pred enajstimi leti umrli oče.

Ice Cube in O'Shea Jackson

Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A. je leta 2015 navdušil s pripovedjo o velikih raperjih današnjega časa. Enega od njih, Ice Cubea, je igral njegov sin.

Ice Cube