Živalski zvezdniki: Reks, Flipper, Čita in drugi

Od dnevu živali, 4. oktobra, smo se spomnili na simpatične kosmatince in preostale živalske junake, katerih zgodbe smo spremljali na velikih platnih in malih zaslonih. Nekatere so nas spravljale v smeh, kot denimo zgodba o nerodnem bernardincu Beethovnu, ob usodah drugih, na primer ujetega kita Willyja, pa smo točili bridke solze. Ničkolikokrat smo občudovali njihovo bistrost. Le kdo se ne spominja pametnega komisarja Rexa, ki je kriminalce lovil bolje od vsakega policista, in delfina Flipperja, ki je svojim človeškim prijateljem pomagal varovati zaščiteni naravni park. Prav vse prigode živalskih junakov so nas med drugim spomnile na to, da so živali s svojimi čistimi srci in iskrenimi nameni pogosto človeku celo bolj predani prijatelji kakor druga človeška bitja. In prav zato bi morali z njimi, ne le ob dnevu živali, pač pa vsak dan, ravnati še posebno lepo.

