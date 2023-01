VSESTRANSKI UMETNIK

Žigan Krajnčan: Šprical sem šolo, da sem šel plesat

Sedemindvajsetletni glasbenik, plesalec, koreograf, igralec in performer je tako dober, da vas med nastopom zagotovo ne bo pustil ravnodušne. Najmlajši član umetniške družine Krajnčan je uspešno vsrkaval glasbene, skladateljske in odrske talente in znanja mame Romane, očeta Lojzeta in starejšega brata Kristijana, zdaj pa razvija idejo integralnega ustvarjanja, s katero stremi k širjenju, zlitju in potiskanju žanrskih ter stilnih meja.