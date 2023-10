Ženska ekspedicija na Dunaj (Suzy)

Ana je 40 let dopolnila že pred dobrega pol leta, vendar se je zelo veselila še tradicionalnega ženskega druženja, ki ga v njeni družini pripravijo za okrogle obletnice. Pred štirimi leti, ko je njena mama Bernarda Oman praznovala šestdesetletnico, so jo s teto in sestrično presenetile in jo peljale v Barcelono.

Ana je uživala v družbi svoje Nane in Ronje. FOTO: osebni arhiv/facebook

Letos imajo v njeni družini kar tri ženske okrogle obletnice: štirideset jih ima Ana, njena hči Nana je bila stara deset let, sestrična je jih je dopolnila trideset. Že spomladi so se dogovorile, da bodo šle punce za nekaj dni na Dunaj. Tega so se vse zelo veselile, saj jim več kot materialna darila pomenijo čas in energija, ki ga preživijo skupaj in gojijo lepe odnose. V cesarskem mestu se je slovenska družinska ekipa imela res lepo.

S hčerkama, mamo, teto in sestrično se je družila na Dunaju. FOTO: osebni arhiv/facebook

Dekleta so si ogledala največje znamenitosti in okusila tudi njihove kulinarične posebnosti. Seveda so se dogovorile, da bodo podobno pustolovščino še ponovile.