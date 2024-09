Ženin objem Prevcu napolni dušo (Suzy)

V novi epizodi podkasta gostijo vedno zgovornega in zabavnega Ceneta Prevca. Za nekdanjega skakalca je bilo to prelomno leto, saj je sredi maja skočil v zakonski jarem, postal gostinec in se neustrašno pognal tudi na oder festivala Panč, kjer je pred več kot tisoč ljudmi nastopil kot stand up komik. »Tisti trenutek, ko si na odru pred gledalci in postane tišina, ker ne veš, kako naprej. To je kar velika muka,« nam je zaupal. Vseeno je uspel nasmejati občinstvo in verjetno še ni rekel zadnje, kar se tiče komedije.

Spregovoril je tudi o svojem otroštvu in vzgoji, ki mu je prinesla delovne navade. Cene ima s sedmo silo zelo dobre odnose, saj se zaveda, da drug brez drugega ne morejo. Po končani karieri je takoj zavihal rokave. Kar lastnoročno se je lotil prenove gostinskega lokala v Škofji Loki, kar mu vzame veliko časa.

Nista si še vzela časa za medene tedne

Zaupal nam je, da si z ženo še nista vzela časa za medene tedne. Je pa v romantičnem slogu razkril, kaj mu največ pomeni: »Dostikrat je že samo ženin objem dovolj, da se duša nahrani.« V studio je prinesel tri zanimive predmete, ki zaznamujejo njegov vsakdan, in razkril načrte ima za prihodnost.