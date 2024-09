Zdaj ga lahko kličete dedi (Suzy)

Aleksander Čeferin je tisti odvetnik, ki je brez žoge postal največja slovenska nogometna zvezda. Aleksander, ki je ime dobil po stricu, maminem bratu, je bil svojeglav in trmast otrok, ki je vedno dosegel, kar si je zadal. Tako že od leta 2016 vodi evropsko nogometno zvezo in hkrati skrbi za družino. Pri njem doma so namreč glavne ženske. Od leta 2000 je poročen s fotografinjo Barbaro, ki je kot doto v zakon prinesla hčerko Nino, zaposleno v domači odvetniški pisarni. Skupaj imata zakonca še hčerki Nežo in Ano.

V prvih septembrskih dneh je prvič postal dedek.

Aleksander prizna, da mu Barbara ne sledi brezglavo, da je včasih doma naelektreno vzdušje, ko zagovarjata vsak svoje poglede. Bistvo njunega dolgoletnega zakona je, da si dopuščata svobodo in se ne omejujeta pri stvareh, ki se jim predajata z vso strastjo. Novo šolsko leto pa je prineslo novo poglavje v njuni družini. Nina ju je namreč osrečila z najlepšim vzdevkom na svetu – babica in dedek. Rojstvo vnuka v družini Čeferin so seveda tudi dobro proslavili.