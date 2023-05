Žare iz skupine S.A.R.S.: Pozabite na talent šove

Beograjska skupina S.A.R.S. je med najbolj iskanimi glasbenimi izvajalci v regiji s hiti, kot so Lutko, Ti, ti, ti, Buđav lebac in Perspektiva. Njihov opus odlikujejo romantika, v sarkazem zavita družbena kritika in humor. Ekipa po 17 letih ve, kaj in kako je treba delati, da se obdržiš. Žarko Kovačević - Žare stavi na delo, vztrajnost in dobre pesmi s sporočilom. Čeprav se S.A.R.S. kot gostje tu in tam pojavijo tudi v kakšnem televizijskem lovu na talente, vanje sicer ne verjame: »Te oddaje so lahko bližnjica, izvajalce zelo izpostavijo, dokler trajajo, ko pa jih je konec, se s talenti nihče več ne ukvarja in gredo hitro v pozabo.«

Sam glasbenikom, ki ga prosijo za nasvet pri ustvarjanju besedil in aranžmajev ali izvedbi pesmi, rad priskoči na pomoč, a sodeluje predvsem s tistimi, ki jih tudi osebno pozna, če bi mu ponudili vlogo žiranta ali mentorja v katerem od šovov, pa ponudbe bržkone ne bi sprejel. S.A.R.S. trenutno ustvarjajo aksutični album, v kratkem se veselijo prvega nastopa v Veliki Britaniji, komaj pa čakajo tudi na koncert na festivalu Splash v Velenju ob koncu šolskega leta, kjer bodo po petih letih končno spet stopili na oder z Dubiozo kolektivom, tokrat pa bo z njimi tudi Senidah.