Zaposlena družina Potrč: Mi smo pripravljeni

Po uspešnem zagonu družinskega podjetja so si Potrčevi privoščili zaslužen dopust. V družinsko zgodbo sta vključena tudi otroka, čeprav ne v klasičnem smislu, v obliki dela, ampak bolj v spoznavanje vrednot življenja, še posebno dejstva, da je vsako opravilo častno in ga je treba zaključiti do te mere, da ga za tabo ne bo treba nikomur popravljati. »Za skupni projekt je vsakdo od nas nekaj žrtvoval. Manj imamo časa za skupne aktivnosti, zato so na svoja pleča več prevzeli dedki, babice in tudi prijatelji. Tudi zase z Lili nimava časa, ker smo res vso energijo usmerili v današnji dan. In ta energija je bila zmeraj pozitivna! Jaz se pač rad povezujem in po svetu hodim nasmejan. Od zametkov in začetkov, ki so se tako popolnoma nenačrtovano, naključno zgodili na Švedskem, pa je sledila gora priprav, pisanja, organizacije, neprespanih noči ter urejanja nešteto stvari. Vesel sem, da se z našo novo zgodbo tega učita tudi otroka,« je navdušen Marko.

