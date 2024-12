Žan Serčič: od nekdaj so ga oboževale (Suzy)

Devetindvajsetletni Štajerec je nedvomno eden najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev pri nas. Glede na to, da v svojih skladbah opeva žensko lepoto, strast in ljubezen, ne preseneča, da so njegovi koncerti skoraj v trenutku razprodani.

S svojimi oboževalkami ima poseben odnos, ki ga ves čas neguje, jih prijazno nagovarja, na nastopih pod njegovim odrom smo nemalokrat zasledili čustvene izlive in solze.

Žan se še danes rad spominja svojih začetkov, ki niso bili vedno lahki, a dejstvo je, da ga dekleta že od nekdaj obožujejo. Nepoboljšljivi romantik je svoje spletne prijatelje navdušil s prisrčno fotografijo, na kateri kot deček z velikim veseljem podpisuje avtogram mladenki, ki je bila že takrat prepričana, da bo Štajerec velika zvezda.