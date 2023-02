Zaljubljeni Luka Korenčič: obožuje svojo Ajdo

FOTO: Suzy

Ljubljančanasmo dodobra spoznali v šovu MasterChef. Zgovorni mladenič, ki je zelo znan v improvizatorskih krogih, je že takrat priznal, da obožuje hrano in kuhanje. To mu tudi daje kruh, saj takrat, ko ne igra ali vodi prireditev, z užitkom vrti kuhalnico in pripravlja cateringe. Kuhanje pa ga je že velikokrat spravilo v težave, saj se kilogrami kar lepijo nanj in nočejo izginiti. Pri vseh podvigih ga že dve leti podpira dekle. »Z njo mi je zelo lepo. Ona je sicer po poklicu psihosocialna svetovalka, ukvarja se tudi s coachingi, ima pa tudi igralsko žilico. Vsake toliko pripravi kakšno predstavo, kabaret, veliko je tudi poučevala,« ponosno pove zaljubljeni Luka. Že leto dni skupaj živita v hiši njegovega očeta, ki jo tudi prenavljata. V veliko veselje pa jima je posvojena psička Mila, za katero pravita, da je čisto poseben in srčen pes, ki obožuje crkljanje in jima lepša dneve.