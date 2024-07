Zaljubljeni Jan Oblak. Drug drugemu ližeta rane (Suzy)

Zlasti pri razumevanju čustvenih stanj po velikanskem uspehu ali bolečem porazu. Jan Oblak je svoje mojstrstvo dokazal v prelomnih trenutkih odločilne tekme proti Portugalski.

Žal njegovi mlajši kolegi v napadu niso izkoristili priložnosti, zato tudi sanjska obramba Ronaldovega kazenskega strela ni bila dovolj za zgodovinsko slavje. Podobna usoda je doletela njegovo dekle, vrhunsko srbsko teniško igralko Olgo Danilović, ki je na sveti travi v Wimbledonu izpadla že v prvem krogu.

Sedaj tolažita drug drugega in si ližeta rane, da se bosta lažje pobrala in se osredotočila na naslednje podvige. Bodo pa vsaj počitnice v dvoje za nekaj dni daljše in bosta športne poraze prekrila z zasebnimi zmagami.