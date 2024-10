Zala Djurić: Osvobajajoče je igrati prostitutko (Suzy)

Druga sezona serije Skrito v raju, mladinski celovečerec Tartinijev ključ in najbolj sveža pridobitev platforme Voyo, zabavne prigode v Hiši ljubezni. Skozi različne like spoznavamo tudi mlado igralko, ki nas vedno očara z nečim novim. Tokrat se nam je predstavila kot razuzdana ponudnica spolnih uslug, ob kateri se razblinijo tudi najbolj zakoreninjeni predsodki. Prav skačete iz vloge v vlogo. Se je vznemirljivo potapljati v tako nasprotujoče si like? To je bilo eno najtežjih obdobij doslej, a prav nič se ne pritožujem. Privilegij je dobiti toliko priložnosti in včasih se zgnetejo vse na kup...