Verjamem, da je hoja tudi vaša izbira gibanja. Hoja je ena od najbolj priljubljenih gibalnih dejavnosti, dostopna vsem starostim in sposobnostim. Zanjo ne potrebujemo veliko denarja (razen dobre opreme). In hkrati je hoja tudi ena zmed najvarnejših gibalnih dejavnosti. Če med hojo uporabljamo še palice, smo naredili že veliko dobrega za svoje telo. Pa vendar žal samo hoja ni dovolj. S hojo najbolj vplivamo na srčno-žilni sistem in z njo pridobivamo vzdržljivost oz. kondicijo. Z uporabo palic krepimo tudi moč rok, in če hodimo v hrib, krepimo tudi moč nog. A vzdržljivost je le ena izmed več g...