Đuro v težavah, zahtevajo umik zelo znane reklame (Suzy)

Režiser Ven Jemeršić je razkril zanimivosti, povezane z oglasom, v katerem nastopata Katarina Mala in Branko Đurić - Đuro. Dejal je, da so na slovenski nacionalni televiziji zahtevali, naj spremenijo konec, kjer ga pevka premikasti s ponvijo. Predvajalci oglasa so bili prepričani, da prizor družinskega nasilja ne sodi na spored. Za nameček so se na Hrvaškem pritožili celo z višjih državnih instanc in zahtevali umik reklame.

Katarina Mala in Đuro med snemanjem oglasa za avtomobil

Ustvarjalcem se zdi naravnost neverjetno, kakšna dvojna merila obstajajo v naši družbi. Po eni strani države financirajo vojne po svetu, po drugi se vtaknejo v komične prizore, ki so del popularne kulture. Na srečo to ne pomeni, da sta bili glavni zvezdi zaradi pritožb ob honorar. Denarci so že davno na njunih bančnih računih, igralčeva glava pa jo je odnesla brez poškodb.