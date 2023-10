Zadovoljen, ker so ga igralci ubogali (Suzy)

Bojan Emeršič bo v kratkem v svoj življenjepis lahko umestil še en izziv. Pred leti je z Alojzom Svetetom, kolegom iz SNG Drama Ljubljana, igral v predstavi Večerja bedakov, zdaj pa se je razveselil povabila direktorice Špas Teatra Urške Alič, da tokrat prevzame režisersko paličico v istoimenski predstavi.

»To je moj prvi režiserski podvig. Skupaj z Urško sva izbrala takšno igralsko zasedbo, da bo delovala in bo luštna. Poleg Jerneja Kogovška bodo igrali še Primož Vrhovec, Maja Martina Merljak, Robert Korošec in Gregor Podričnik,« pove Bojan, ki se težko opredeli, ali mu je težje igrati ali režirati.

Zdaj se je lotil še režije. FOTO: Jože Suhadolnik

Spoštovanje do režije

Režije se je lotil s spoštovanjem, saj je ustvarjanje dobre predstave prava umetnost. Vesel je, da je bil igralcem avtoriteta in so spoštovali tudi njegove odločitve. »Bili so pridni, naredili so natanko tako, kot smo se dogovorili. Imam pa pred premiero malce treme. Vendar ta izgine, če si dobro pripravljen,« še navrže v smehu.