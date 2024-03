Verjetno ste se že srečali z ljudmi, ki vzbujajo občutek, da so popolni, čeprav je njihov videz daleč od trenutnih lepotnih idealov. Za to, da bi bili videti kar se da dobro v svoji koži, je včasih dovolj, da se vzravnamo. To je recept, ki deluje tako na razgovoru za službo kot na prvem zmenku. A ne pripomore le k vtisu lepote in samozavesti, pač pa tudi k boljšemu zdravju. Okrepite jedro Do lepše drže pomagajo vadbe, pri katerih okrepite telesno jedro. Z drugimi besedami – okrepiti morate mišice, ki držijo pokonci hrbtenico. Dobri vadbi za ta namen sta denimo pilates ali joga. Če raje vadite...