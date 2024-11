Na izobraževanju o tem, kako naj zdravstveni delavci sporočijo slabo novico, je začutila klic, naj med odmorom pristopi k predavateljici, paliativni zdravnici. Tam se je začela njena pot. Študirala je zakonsko in družinsko terapijo, delala kot prostovoljka v hiši ljubHospic, v Veliki Britaniji je opravila izobraževanje za obsmrtno doulo, nadaljevala v Avstraliji in nazadnje zaključila izobraževanje Korak za korakom v Slovenskem združenju paliativne in hospic oskrbe. Želi nas opolnomočiti, da bi raziskali lastne globine, premagali strah pred smrtjo in tako bolj polno zaživeli. Priprava na lastn...