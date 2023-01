Vsestranski Magnifico: Gostinec samo pod enim pogojem

»Skladbe so nastale po navdihu predstave Ojdip, ki jo je za Jugoslovansko dramsko pozorište v Beogradu režiral Vito Taufer. Sprejel sem njegovo povabilo in nastalo je nekaj, česar nisem mogel pustiti samo na gledaliških deskah, čeprav bi bilo povsem dovolj, saj gre za vrhunsko dramsko uprizoritev, ki se vedno znova zaključi s stoječimi ovacijami. Občinstvo med zapuščanjem dvorane že popeva songe, kar me je prepričalo, da bi bilo morda spoštljivo do poslušalcev, če vse skupaj združim v mini album,« nam pojasni svojo odločitev. Avtor glasbe in besedil ekskluzivne izdaje albuma je me...