Mama treh deklet, članica skupine Bepop, avtorica otroških knjig in ustvarjalka vsebin za otroke ne počiva. Po rojstvu prve hčerke je začutila željo po ustvarjanju otroškega albuma, a je morala ideja dozoreti in počakati na pravi trenutek. V teh dneh se ji je izpolnila velika želja, saj je po štirih izdanih slikanicah v svet poslala prvo avtorsko otroško pesem z naslovom Počitnice, za katero je z veliko ekipo posnela videospot s posebno plesno koreografijo. »Če je nekaj narejeno s srcem in strastjo, se vse postavi na pravo mesto. Počitnice so moj veliki ponos in začetek nečesa lepega,« je T...