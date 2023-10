Vrstili so se znaki za prihod raka (Suzy)

Saj veste, kako gre to: samo še tole naredim, pa se bo spremenilo, samo še tole nalogo zaključim, pa si vzamem čas zase, samo še malo več sredstev pride, pa si bom lahko privoščila vlagati vase, moji otroci me potrebujejo, zdaj ne morem, moja družina ne bi sprejela, da se spremenim, nimam podpore, strah me je … En kup 'pramisli' se zbudi, ki jemljejo pogum za napredek in spremembo. Posledica je, da ne slišimo. Jaz nisem slišala. Kot da bi bila gluha za signale, ki jih je pošiljalo vesolje. Odločila sem se, da odidem na počitnice po počitnicah. Zame so bile prelomnica. Šla sem sama na morje. N...