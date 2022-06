Vroče bejbe osvajajo Evropo

Pevka skupine Partyzani je skupaj s še štirimi vokalistkami iz različnih delov Evrope postala članica skupine Venus 5, prve ženske mednarodne pop-metal zasedbe. Herma iz Italije, Jelena Milovanovic iz Srbije, Švedinja Tezzi Persson in Albanka Erina Seitllari so združile svoje vokalne talente in edinstvene vizualne like s Karmen Klinc.

10. junija bo njihov prvenec izšel pri italijanski založbi Frontiers Music Srl, ki sicer pod okriljem nosi velika imena, kot so Whitesnake, Mr. Big in Extreme. Karmen, ki je v bandu sicer vajena fantovske energije, je bila nad žensko energijo navdušena.

»Snemati s samimi dekleti je bilo zelo zabavno. Še bolj, ker smo se prvič srečale v studiu in nisem vedela, kaj pričakovati. A napetost je kmalu popustila, saj smo med seboj takoj začutile posebno energijo in bilo je, kot bi se poznale že vse življenje,« pravi. »Seveda pa v studiu nismo bila sama dekleta. Z nami sta sodelovala še producent Aldo Lonobile in koproducent Jake E, ki sta nas uspešno usmerjala na vsakem koraku in včasih tudi do solz nasmejala,« doda.

Že julija pa jih čakajo vaje in prvi koncert v Španiji!