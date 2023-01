Vplivnici Katka in Nika na zasneženih strminah

Spletni vplivnici Katka Bogataj in Nika Krmec, ki slovi tudi kot scenaristka in režiserka, sta odlični prijateljici, ki si kljub številnim obveznostim trudita vzeti čas za skupne trenutke in zabavo. Dekleti sta se nedavno mudili na zasneženih strminah, kjer je Nika prvič izkusila čare deskanja na snegu. »Imela sem to čast, da sem jo učila.

No, saj jo na dnevni ravni učim življenjskih modrosti, toda lepo je poskusiti tudi nekaj novega. Jaz sem bila relativno dobra učiteljica, ona pa izjemna učenka. Po eni uri je vozila kot profesionalka,« je prijateljico pohvalila Katka, ki je lani skupaj z ženo Katjo postala mamica hčerkici Hani.