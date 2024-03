Miha Krušič je našel ljubezen, po kateri je hrepenel (Suzy)

Življenje je lepše, če je odeto v ljubezen. Po razhodu z balerino Ano Klašnja se je srce plesalca in koreografa Mihe Krušiča ogrelo za operno pevko Niko Gorič. Z Mariborčanko sta sodelovala že pred leti, ko je poskrbel za koreografijo v predstavi Orfej v peklu, kjer lepa sopranistka igra vlogo Evridike.

Lahko bi rekli, da se je visokorasli mojster različnih plesnih zvrsti ustalil v ljubljanski hiši izrazne umetnosti in le zamenjal nadstropje oziroma garderobo. Če so ga pred tem mamili baletni copati, se je sedaj zagrel in udomačil v svetu visokih tonov, kajti Nika s prepevanjem sega v višave.

Nika nadaljuje uspešno operno kariero in se z užitkom stisne v objem svojega dragega. FOTO: Doris Markač

Diplomirala je na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu in študij nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala in zaključila umetniški doktorat. Do sedaj je za svoje vloge prejela številne nagrade, med drugim prestižno priznanje kraljice Elizabete II. kot študentka leta. Ker sta oba predana ustvarjalnosti, se odlično ujameta in drug drugemu rišeta nasmehe na obraz.