Vilinska Renata Bohinc: Moji najstnici, moja ljubezen

O lepoti teh treh krasotic smo se že večkrat razpisali, a vedno znova nas očarajo.inodraščata pred našimi očmi, mamicapa upravičeno ne more skrivati ponosa nanju. »Tako hitro sta že postali najstnici, da sploh ne morem verjeti, kam je šel ta čas. Ne samo, da sta pravi lepotici, predvsem imata prelep srček, zelo sta prijazni, pozorni in ni jima vseeno za druge ljudi. Zdaj sta v obdobju, ki ni ravno preprosto – niti za otroke niti za starše. Vsi odrasli smo bili najstniki in dobro vemo, kako je, ko podivjajo hormoni. Jaz se trudim biti prizanesljiva, potrpežljiva in čuječa mama. To ne pomeni, da mi vedno uspe, a se trudim, tako kot se onidve, da se čim bolje razumemo. Eno pa vendarle drži kot pribito. Moji najstnici sta moja največja ljubezen. In seveda sin, ki nas svojo toplino in humorjem hitro postavi na realna tla,« nam zaupa Renata.