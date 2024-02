Vikend na pragu 15. obletnice pošilja v svet novo polko (Suzy)

Ansambel Vikend bo v letošnjem letu ob obletnici pripravil več različnih dogodkov, jeseni pa obljubljajo velik koncert, na katerem se jim bodo pridružili številni glasbeni prijatelji.

Gre za ansambel, ki je postal še bolj prepoznaven leta 2015, ko so z valčkom z naslovom Sin zmagali na festivalu Slovenska polka in valček. Že leto dni pozneje so na Ptujskem festivalu prav tako slavili zmago, tokrat s polko z naslovom Staram se. Ansambel Vikend zadnja štiri leta sestavljajo štirje fantje Miha Lesjak, Mihael Volk, Primož Osek in Gregor Gramc. Čeprav so že pred tem imeli nekaj manjših kadrovskih menjav, se je največja prelomnica zgodila pred štirimi leti. Takrat jim je namreč pomahal v slovo ustanovni član in harmonikar Rajko Petek, ki se je odločil, da bo več časa namenil svoji družini.

Na enem od koncertov so se lani srečali z Alfijem Nipičem. FOTO: osebni arhiv

»Ni lahko, če si vsak vikend, pa tudi kdaj vmes, na odru, medtem pa tvoja družina doma sameva. Sem pa ponosen, da sem med ljudi širil pozitivno energijo in slovensko narodnozabavno glasbo. Najprej s triom Vikend, pozneje z ansamblom Vikend. V tem času sem spoznal ogromno čudovitih ljudi, od muzikantov do avtorjev, novinarjev in poslušalcev,« je dejal pred štirimi leti ob slovesu.

Fantje so se sicer prvič zbrali in imeli skupne vaje leta 2009, od takrat do danes pa v glasbeno zakladnico prispevali številne nepozabne polke in valčke. Čeprav so se pred štirimi leti mnogi spraševali, kdo bo nasledil harmonikarja Rajka, pa fantje zamenjave zanj nikoli niso iskali. Sklenili so, da bodo pot nadaljevali le štirje. Harmoniko je prevzel v roke Gregor Gramc, a vsi člani igrajo več instrumentov, tako da so vsemu kos.

Te dni ansambel Vikend predstavlja novo skladbo na radijskih postajah in televizijah. FOTO: osebni arhiv

Most med preteklostjo in sedanjostjo

Letošnje leto, ko obeležujejo 15. obletnico delovanja, so začeli udarno. Posneli so namreč novo polko z naslovom Mladi drvar, s čimer so, kot pravijo, še gozdarji in drvarji dobili svojo himno. »Skladba, ki je sicer priredba skladbe v izvedbi Mira Klinca, seže v globine srca in duše, prinaša svež veter in navdih na slovensko glasbeno sceno. Z njo želimo vsem ljudem pričarati občutek nostalgične topline, hkrati pa v njih prebuditi željo po plesu in veselju,« pravi vodja ansambla Mihael Volk. Dodaja, da je ta skladba kot most med preteklostjo in sedanjostjo, ki spominja vse nas na mladostne dni, hkrati nam daje upanje za prihodnost.

Med snemanjem videospota za polko Mladi drvar so se fantom pridružile srnice in gobarka. FOTO: osebni arhiv

Vikendaši so morali sami poprijeti za sekire in dokazati, da znajo sekati drva. FOTO: osebni arhiv

Seveda so fantje za skladbo posneli videospot, ta je nastal v osrčju pohorskih gozdov, na Rogli, v videospotu pa nastopa veliko čednih deklet: Kaja Senegačnik, Tinkara Vengust, Victoria Hercog ter gobarka Nevenka Stepan, gozdarji so Rok Jakob, Anže Plesec in Nino Djuranović.

Ansambel Vikend je znan tudi po tem, da fantje radi združijo moči z drugimi glasbenimi prijatelji. Tako so v preteklosti posneli skladbo Ognjeni vikend skupaj s takratnimi Ognjenimi muzikanti, pred dvema letoma skladbo Najlepši božič z ansamblom Mladi korenjaki. Eno najlepših polk z naslovom Če imela muzikanta boš za fanta, so posneli leta 2015 z Veselimi Dolenjci.