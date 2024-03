Veselje Primorskih fantov (Suzy)

Ansambel so leta 1974 ustanovili harmonikar Pino Vežnaver, kitarist Branko Bembič in basist Bogdan Fras. Bili so eni redkih, ki so na Primorskem ustvarjali domače viže in poslušalce razveseljevali z zvenom harmonike. Zasedba se je z leti spreminjala in dopolnjevala, pravi preboj se je začel štirinajst let pozneje, ko se je ansamblu pridružil Bogdan Gerk, ki je postal njihov vodja, hkrati je začel pisati avtorske skladbe, producent je postal Tomaž Tozon.

Štiri leta pozneje, leta 1992, se je ansamblu pridružila še pevka Ivica Vergan, ki je prav tako ustvarjala skladbe. Z njenim prihodom se je začelo uspešno obdobje Primorskih fantov.

Mama in sin, Ivica in Maksim Vergan

Pojavljali so se na številnih festivalih doma in v zamejstvu, na katerih so želi uspehe. Leta 1999 so s polko Karamela zmagali na festivalu Slovenska polka in valček. Ansambel, ki prihaja iz Izole, je veliko nastopal v tujini in s tem prispeval k turistični prepoznavnosti tega obmorskega mesta, zato so si s strani občine prislužili naziv ambasadorjev mesta.

Ivica je zelo mladostna in se na odru še vedno rada veselo zavrti.

S svojim lastnim prepoznavnim zvenom so močno zaznamovali narodnozabavno sceno, hkrati pa v zakladnico slovenske glasbe prispevali številne viže v primorskem narečju, ki so postale uspešnice in jih poslušalci in poslušalke dobro poznajo. Poleg že omenjene Karamele so med najbolj prepoznavnimi Ledene rože, Bella signorina, Ne jokaj in zlasti Decembrski dan, valček, ki so ga poustvarili in priredili številni drugi, tudi mlajši izvajalci narodnozabavne glasbe, s čimer so jim izkazali posebno čast.

Več razlogov za veselje

Letos 21. marca bo minilo leto dni od smrti Bogdana, pevca, vodje in avtorja večine njihovih skladb, ki si je neizmerno želel, da bi preostali člani ansambla, njegova Ivica, njen sin Maksim, Niko Poles in Jan Čekada, po njegovi smrti še naprej nastopali in razveseljevali ljudi. Letošnje leto bo za Primorske fante še bolj pestro in posebno, ker bodo praznovali 50. obletnico ansambla. Osrednji dogodek bo koncert ob tej priložnosti, ki ga bo 24. maja priredili v Škofijah, v organizaciji Radia Koper, 30. novembra ga bodo ponovili v Hrpeljah.

Niko Poles z ženo Tjašo Pecman Poles

Ravno ob obletnici njegove smrti so posneli valček z naslovom Manjkaš mi, za katerega je glasbo in besedilo pred smrtjo še napisal Bogdan, aranžma je delo Ivice. »Po moje je vedel, kaj se dogaja z njim, zato mi je rekel, naj to pesem pojem, ko njega ne bo več, njemu v spomin. Lahko si predstavljate, koliko moči sem morala zbrati, da nam jo je uspelo posneti. A vse tolaži občutek, da nas Bogdan od zgoraj še naprej spremlja na naših poteh in je vesel, da smo se odločili, da bomo ustvarjali še naprej. Takšna je bila njegova želja,« nam je zaupala Ivica.

A kljub žalostni obletnici imajo vendarle več razlogov za veselje. Nedavno se je namreč poročil Maksim, že kmalu po poroki je postal očka. Ivica je četrtič postala nona, po treh vnukih se je prvič razveselila vnukinje. Primorski fantje so na poroki uživali zgolj v vlogi svatov, saj jim Maksim ni dovolil, da bi v roke vzeli inštrumente. Za igranje bo namreč letos še veliko priložnosti.