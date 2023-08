Veselje pri Mojci Fatur: To je moj novi otročiček (Suzy)

»Ne, nisem noseča,« je nemudoma zatrdila Mojca Fatur, še preden bi kdo narobe interpretiral razlog njenega navdušenja. »Čeprav bo na neki način bo luč sveta res ugledal moj novi otročiček. Pri založbi Chiara bo namreč izšla moja nova pravljica z naslovom Pobegla radirka, ki ima vsega dovolj, saj mora nenehno samo popravljati napake za drugimi. Zato se odloči, da pobegne,« na kratko izlušči delček vsebine še ene avtorske knjige za najmlajše.

Mojca je postala resna avtorica otroških knjig.

Z ilustracijami ji je pomagala še ena Mojca, Novakova, in odlično zaobjela trmo ter hudomušnost glavne junakinje, hkrati pa v podobe barv duhovito preslikala zgodbo. Igralka nas je še opozorila, da nam bo med prebiranjem na določenih straneh strašansko zasmrdelo. »Predlagam, da tam globoko vdihnete in se primete za nos,« še pripomni in nam zaželi srečo.