Veseli svatje bodo praznovali okroglo obletnico (Suzy)

»Vilko in Slavko Avsenik sta harmoniko in slovensko glasbo ponesla v svet. Ansamblovo igranje, disciplina in trdo delo so vzor vsakemu glasbeniku. Zelo smo ponosni, da lahko vsaj del bogate Avsenikove dediščine vedno nosimo s seboj,« pravijo Veseli svatje, ki prav te dni predstavljajo poslušalcem novo polko Zame premlad. V njej opevajo tematiko, ki je mnogim blizu – simpatijo med dvema, ki sta starostno precej oddaljena. Hkrati sporoča, da leta nikoli niso ovira za pravo in iskreno ljubezen.

Veseli svatje so na sceni že skoraj dve desetletji. FOTO: Nika Holzel​

Po polki Špricar se je kot avtor glasbe in besedila v tej vlogi spet izkazal njihov kitarist David Bevc - Dado, vse skupaj je v celoto povezal Primož Rečnik, avtor aranžmaja. Bevc prihaja iz Šmarja pri Jelšah in je multiinstrumentalist, zaposlen na šoli za otroke s posebnimi potrebami v Celju. Rečnik je, kot pravi sam, pristen Koroš'c, zato ostali člani v šali navržejo, da morajo včasih vklopiti prevajalnik, da se lažje razumejo. Je profesor klarineta, ki v Glasbeni šoli Radlje ob Dravi svoje znanje prenaša na mlade.

David Bevc - Dado se vse bolj uveljavlja kot avtor skladb. FOTO: Nika Holzel​

Najlepši del ansambla je seveda pevka Anita Kadenšek, pristna Štajerka, doma iz Štor, ki že nekaj let z družino živi v Domžalah. Ob njej poje še en Štajerec Aleš Rola, doma iz Sv. Ane v Slovenskih Goricah, ki ga glasba spremlja že od mladih nog, zato ne čudi, da igra diatonično harmoniko, bas kitaro, bariton in bobne. Iz Zasavja, natančneje Hrastnika, prihaja trobentar Denis Dečman, ki je še del Rudarske godbe Hrastnik, sicer že od mladih nog obožuje nogomet in je član slovenske nogometne reprezentance glasbenikov.

Anita Kadenšek in Aleš Rola med snemanjem videospota za pesem Zame premlad. FOTO: Nika Holzel​

Tisti, zaradi katerega so Veseli svatje nastali, je vodja in harmonikar ansambla Blaž Šenk, Gorenjec iz Zgornjih Bitenj pri Kranju, ki se mu po žilah pretaka prekmurska kri. Kadar ne igra harmonike, se posveča družini, sede na kolo ali skrbi za ozvočenje raznih prireditev, koncertov in glasbenih skupin. Kot pravi, še sam komaj verjame, da Veseli svatje počasi stopajo v dvajseto leto delovanja.

Denis Dečman, Blaž Šenk in Primož Rečnik v elementu FOTO: Nika Holzel​

»Zdi se nam skoraj nemogoče, saj je odnos med nami še vedno tako živ kot na začetku ustvarjanja. A je dober občutek, da nas občinstvo še vedno tako dobro sprejema. Veselimo se vseh projektov, ki še prihajajo, saj nam na srečo energije in zagona še ne manjka,« pravijo svatje, ki na nastopih srečujejo vse generacije – mlade in starejše.

Še posebno znani so po poskočnih polkah. »Te so naša hišna specialiteta. Najbolj zaželena je pesem Ne dam ti svojega srca, ki jo vedno vsi pojejo z nami, občutek ob tem je nepopisen. Zato verjamemo, da tako v glasbi kot v življenju obstaja kemija. Ta se najbolj kaže na naših nastopih, kjer ustvarjamo posebno vez z zvestim občinstvom,« pravi Šenk. Pevka Anita doda: »Zelo lepo mi je pri srcu, ko vidim, kako naša glasba oziroma narodnozabavna glasba združuje ljudi različnih starosti.«