Velikanska čast za Domna Valiča: pripravlja se nekaj izjemnega (Suzy)

Vsestransko nadarjeni Domen Valič je navdušen, da je del nečesa, kar si je želel že zelo dolgo. Sodelovanje z Borutom Veselkom mu je v neizmerno veselje, in kot pravi, je presrečen.

»Nad njim sem se navduševal še kot mulec, ko je v povsem improvizirani oddaji brez scenarija Odklop premikal meje. Sedaj sedim z Borštnikovim nagrajencem in pripravljam nekaj izjemnega, kar mi je v velikansko čast,« je vzhičen Domen in pove, da ju je združila koprodukcija Ptujskega in Tržaškega gledališča.

»Življenje v teatru bo gledališka poslastica, polna navdiha. Dva igralca, mentor in učenec. Vmes pa veliko 'kažina',« namigne Valič, ki komaj čaka november, ko bo premiera.