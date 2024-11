Po približno štiri in pol meseca dolgem retrogradnem ciklusu, ki se je začel 29. junija, se Saturn 15. novembra obrne direktno na 12. stopinji rib in 42 minut. Ta prehod prinaša pomembne premike v naši energiji in zaznavanju odgovornosti. Med retrogradnim gibanjem Saturn spodbuja k introspekciji in ponovnemu pregledu naših ciljev, obveznosti in dolžnosti. To obdobje je bilo namenjeno razmisleku o tem, kako vzdržujemo odgovornost in katere so naše prioritete. Ko se obrne direktno, moramo svoje ugotovitve in spoznanja uresničiti v praksi. Saturnov obrat nas opominja, naj se osredotočimo na dolg...