V domačo vas je pripeljala kulturo (Suzy)

Maja Blagovič je izjemna umetnica. Dolga leta je ustvarjala v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu in uživala v 'izletih' v druge projekte. Televizijskim gledalcem se je še posebno priljubila v Eni žlahtni štoriji, od takrat je nanizala številne druge izzive. Nazadnje je odigrala manjšo vlogo v najnovejšem filmu Jana Cvitkovića. Za svojo dušo pa vsak mesec pripravi posebne bisere. »Živim v vasi Kreplje na Krasu. Z možem Vladimirjem Jurcem sva se odločila, da v našo vas pripeljemo vrhunsko kulturo. Ustanovila sva društvo Our-labyrinth. Vsak mesec prirejava imenitne dogodke, ki povezujejo vso Slovenijo, saj jih pride pogledat občinstvo s Štajerske, iz Ljubljane, Gorice, Trsta ... Imeli smo že dvajset dogodkov, zadnjega tretji teden v oktobru. Nastopili so Teo Collori in Fado projekt. V naš vaški dom je prišlo več kot sto dvajset obiskovalcev,« pripoveduje Maja, ki ima tudi za v prihodnje kopico idej, kako bo s kulturo pocrkljala sovaščane.