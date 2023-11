Številni estradniki v brkih ali bradi skrivajo moč (Suzy)

Nekaj skrivnostnega in usodnega je v moškem naglavnem okrasju, saj že starodavni miti pričajo o čudežnem vplivu tega. Samson je svojo neuničljivo silo čuval v laseh, za naše slavne korenjake pa se zdi, da se je njihova kariera pošteno razbohotila, odkar so jim obraze prerasli brki in brada. Nekaterih še nikoli nismo videli 'zgoraj brez', saj jih sploh ne bi prepoznali. Brki pa niso le lepotni simbol, ampak so simbol kampanje Movembra, ki ozavešča o moškem zdravju, letos pa je posvečen raku prebavil.

Robert Pešut - Magnifico

Najbolj slavne brčice pripadajo pevcu iz Kosez. Postale so njegov zaščitni znak in celo v logotipu so našle pomembno mesto. Da bi si jih popolnoma odstranil, ne pride v poštev, niti zdaj, ko ga je že pobožala šarmantna sivina.

Janez Hočevar - Rifle

Mnoge generacije se ga spomnijo z legendarno brado in brki. Podarim-dobim ne bi bil enak, če nas ne bi tale simpatični igralec pozdravljal z zaslonov. Dodatno prikupnost in toplino mu je dodala tudi puhasta dekoracija pod nosom in okoli ust, zato so padale celo stave, da bi končno lahko videli, kakšen je videti kot golič.

Filip Flisar

Iz ljubke mladostniške zgodbe je nastal kult prepoznavnosti, ki se mu mora smučar prostega sloga zahvaliti, saj priznava, da so mu slavni zavihani brki pomagali do še večjega uspeha. Sicer so terjali svoj davek z urejanjem in oskrbo, zato se jih je znebil in se raje odločil za bolj praktično obliko.

Bine Volčič

Včasih je lahko tudi trma kriva, da iz obritega fantiča zraste kosmat mačkon. Naš kuharski mojster je preizkusil vse dolžine in kljub zahtevni negi, zlasti zaradi hranjenja, ne načrtuje, da bi se znebil zdaj že vsem poznanega bradatega videza. Ta se odlično poveže s poslikavami na njegovem telesu.

Rade Šerbedžija

Pri izpostavljanju moškega ponosa ne smemo pozabiti najbolj slavnih brkov na Balkanu. Legendarnega igralca so pripeljali celo v Hollywood, zato mu ne pride na pamet, da bi se v srebrnem obdobju življenja poslovil od njih.

Žiga X Gombač

Pisatelj in voditelj je odločen, da bi zelo pogrešal svojo brado, če bi se bil iz kakršnega koli razloga prisiljen obriti. Na neki način bi se počutil golega, saj lahko britje primerjamo z ženskim striženjem las. Krajša je nova pričeska, večja drama nastane pri frizerju.

Milan Gačanovič

Odkar pomnimo, je mojster ličenja in oblikovanja ponosen lastnik posebne vrste obrazne dekoracije. V zadnjem desetletju pa je klasični moški poraščenosti dodal še kito, spleteno iz dolge brade, kar je postal nepogrešljivi del njegove do potankosti urejene podobe.

Slavoj Žižek

Tudi tega svetovno prepoznavnega filozofa si ne znamo zamišljati, da bi iz čistega dolgočasja prijel za brivnik in preveril, kakšna je videti koža pod ščetinami. Starejši je, globlja je vez z osivelo brado.

Domen Novak