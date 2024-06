Uživa v povezovanju različnih svetov (Suzy)

Čeprav ima imenitno indijsko mamo Koki, ki se že desetletja ukvarja z uvozom eksotičnih indijskih stvari, se tako Koki kot njena hči Vesna Nisha, ki ima v prestolnici restavracije z indijsko hrano, počutita Slovenki z indijsko dušo. Mama in hči nista samo podjetni, temveč radi priskočita na pomoč ljudem. Nisha je članica Lions kluba Ilirija Ljubljana in vsako leto pomaga organizirati dobrodelno druženje levov, na katerem zberejo precej denarja za ljudi, ki jim sreča ni najbolj naklonjena.

»Zelo sem navezana na obe domovini in zlahka krmarim med obema kulturama, običaji, hrano in navadami. To sem prenesla tudi na hčerko Prijo, študentko mednarodnih odnosov na FDV, s katero imava zelo lep odnos in sva skupaj prepotovali že dobršen del sveta,« pove Vesna Nisha, ki je imela le dan za dogodkom lionsov še odprtje svoje nove restavracije z indijskimi dobrotami v središču mesta.