Uspeh Mateje Naberšnik: Uresničene sanje niso bile prvoaprilska šala (Suzy)

»S Petrom Flegarjem sva že prej sodelovala, tokrat me je povabil k sodelovanju pri projektu Gozd strahov. Masko je potreboval tudi na oddaji Slovenija ima talent, takrat jo je delala moja asistentka Tjaša. Po nastopu tam so dobili klic za America's got talent in si izbrali prav to točko. Morala sem jo nadgraditi, tako sem za masko na vajah poskrbela sama. Ko delaš z Američani, ni nič prepuščenega naključju. »Nikoli, res nikoli nisem 'metala trnka' v Ameriko, a je trnek priletel v Slovenjo in so nas ujeli Američani sami, kar je res velika čast.« 'Požegnati' morajo čisto vsak korak,« pripovedu...