Tudi v Londonu znajo dobro poskrbeti zase (Suzy)

Kris je nabavil, kar je bilo treba, da hladilnik v Londonu ne bo prazen. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Odkar so se preselili v London, kjer ustvarjajo material za naslednji album, nas vsak dan znova presenetijo s svojimi gospodinjskimi spretnostmi.

Celo tako zelo so iznajdljivi, da so oboževalke vznemirili z idejo o kuharskem kanalu. Na njem bi objavljali recepte in posnetke aktivnosti za štedilnikom.

Znajo si složno porazdeliti obveznosti, da je nekdo zadolžen za pripravo hrane, drugi je chef, tretji pomije posodo, Krisa pa je tokrat doletelo, da je moral v nabavo.

Uskladijo se tudi pri okusih, zato pride vsak na vrsto, da je na meniju enkrat njegova najljubša jed. Četudi nimajo vseh pripomočkov ali sestavin, kakršne imajo doma, so mojstri improvizacije in znajo krompir celo brez primerne tlačilke spremeniti v svilnato gladek pire. Pa dober tek!