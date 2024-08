Trideset let Prijateljev (Suzy)

Verjeli ali ne, maja je minilo natanko 30 let, odkar je na televizijske zaslone prišla prva epizoda danes kultne nanizanke Prijatelji. Deset let pozneje, septembra 2004, se je še zadnjič odvrtela ena najbolje znanih špic. Zato je poletje idealen čas, da se ozremo v preteklost in se spomnimo nekaterih najbolj znanih prizorov iz nepozabne humoristične nanizanke, v kateri so igrali Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer.

