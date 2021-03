Tri prelepe piflarke

Dejstvo, da je Renata Bohinc ena naših najlepših nekdanjih manekenk, je vsekakor prispevalo k temu, da sta njeni hčerki že zdaj pravi lepotici. Gaja in Stela sta mami podobni kot jajce jajcu, zato ni presenetljivo, da si starejša Gaja že želi stopati po mamini poti.



Šestnajstletnica je namreč pred časom opustila treniranje smučarskih skokov in se zdaj spogleduje z manekenstvom. Renati, ki bo letos dopolnila 42 let, nikakor ne bi pripisali, da bo njen prvorojenec Maj oktobra praznoval že 20. rojstni dan.



Ravno okrog osmega marca pa so tri mlade dame posnele lepo fotografijo, na kateri vse tri nosijo očala. »Piflarke pač,« se šali ponosna mama, ki ves svoj prosti čas preživi z otroki.



