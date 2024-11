Transformacija, ki spreminja svet (Suzy)

Pluton, znan kot planet preobrazbe, smrti in ponovnega rojstva, nosi intenzivno energijo, ki odkriva resnico, razkriva skrite plasti in sili v skrajno soočanje s seboj. V vodnarju, znamenju inovacij, svobode in družbene reforme, Plutonova energija postane katalizator za velikanske spremembe. Pluton v vodnarju prinaša nov val energije, ki pretresa obstoječe sisteme in ustaljene strukture. Vodnarju vlada element zraka, spodbuja spremembe, preboje in sveže perspektive. To je obdobje, v katerem se bodo družbene, znanstvene in tehnološke meje premikale hitreje, kot si lahko predstavljamo. Plutonov...