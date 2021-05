Torta bo, a ne poročna!

Za 21. rojsti dan si je podarila video.

Ko ji lani vesolje ni pustilo prirediti rojstnodnevne zabave, se jerešila s snemanjem videa za pesem Ko ugasnil si luči. Tako se je lahko vsaj med delom podružila z nekaj prijatelji in si podarila poseben dan. Leto pozneje je druženje bolj sproščeno, zabava nocoj zagotovo bo, darila tudi, se ji je zdelo škoda, da ne bi nadaljevala lani začete tradicije.Tako je spet zbrala ekipo, jo peljala na delovni izlet od Celja čez Štanjel in Lipico do Obale in si za 21. rojstni dan podarila video Kriptonit, v katerem igra pobeglo nevesto.Mamanam je ob izidu prišepnila, da se je razpleta brez poroke pri tej rosni starosti najbolj razveselil oče,, ki si je pri žiriji zlatih not s serijo lanskih uspešnic prislužila tudi nominacijo za novinko leta, pa pravi, da bo rojstnodnevne spote snemala vsaj do stotice: »Že od nekdaj imam rada rojstne dneve, tako svoje kot od družinskih članov in prijateljev. Na rojstni dan praznuješ samo zato, ker obstajaš. Ni to odličen koncept?!«