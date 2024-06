Tomi Meglič na koncert z nogo v opornici (Suzy)

Prav debelo smo pogledali, ko je na oder zadnjega koncerta Siddhartine Prepovedane turneje v Rdeči dvorani v Velenju pevec Tomi M. prišel z berglami, celotni koncert pa je odigral sede, v naslonjaču. Noga v opornici, ki je počivala na posebni blazini, je pričala o tem, da ne gre le za poseben odrski pristop, ampak je moralo iti v dneh pred zadnjim koncertom nekaj hudo narobe. Seveda smo takoj preverili, kaj se je zgodilo. Tomi nam je povedal, da si je med partijo tenisa, ki je ena njegovih prvih in največjih ljubezni, strgal ahilovo tetivo na levi nogi. »Ravno sem začel spet malo več igrati in se s sinom Zakom dogovoril za redne termine srečanj na igriščih v Tivoliju, že bom prisiljen počivati vsaj šest mesecev,« se je pridušal frontmen Siddharte, ki je velik ljubitelj športa, saj rad igra tudi nogomet, redno smuča itd. Ko se je poškodoval, je pomislil na najhujši scenarij – operacijo in odpoved katerega od prihajajočih koncertov, vendar se je po obisku specialista izkazalo, da je imel Tomi srečo v nesreči. Tetiva je namreč počila tako, da operacije ne bo potreboval, bo pa pot do popolnega okrevanja vseeno zelo dolga.

Šest tednov na berglah

A Tomi je znan po tem, da zelo optimistično gleda v prihodnost. Koncerti s Siddharto se nemoteno nadaljujejo, bo pa odrski spektakel s pirotehničnimi dodatki zdaj nekoliko drugačen.

Še dodatno je zaposlil svojo ekipo.

»Šest tednov bom hodil naokoli z berglami, noga se celi v posebni superrobocopovski opornici. To pomeni, da bom moral na koncertih še nekaj časa sedeti. Ampak to ne moti pretirano našega rokenrola, samo moj del nastopa je malo prilagojen,« pravi. Ne trpi niti druženje z oboževalci in podpisovanje izvodov aktualnega albuma X, za kar se lahko zahvali tudi svoji zvesti tehnični ekipi, ki mu nudi podporo na vsakem koraku. Siddharto sicer čaka zelo pestro koncertno poletje, samo v juniju bo nastopov šest. Mi pa seveda ne dvomimo, da bomo Tomija, takoj ko mu bo zdravje to dopuščalo, spet srečali tudi na športnih igriščih. Do takrat pa srečno in dobro okrevaj, Tomi!

Lopar je prekrižal tudi že s priljubljenim Štrasom iz skupine Mrfy.