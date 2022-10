GLASBENIK

Tomi Meglič: Ko se glava spozabi, jo mora telo držati pokonci (FOTO)

Za Siddharto, ki poslušalstvo navdušuje že več kot 25 let, je pestro poletje s številnimi koncerti, med katerimi so po predolgem obdobju omejevanja kulturnih dogodkov spet začutili užitek, ko se ti tresejo tla pod nogami in je jakost njihove glasbe pod odrom tolikšna, da se ne da sedeti pri miru, niti se ne moreš kaj dosti pogovarjati.