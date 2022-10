Tomi Meglič in Grega Skočir: Upava, da so prave!

Tomi Meglič iz skupine Siddharta in Grega Skočir iz Big Foot Mame sta se odločila ubrati pot v gozd in poiskati sadove narave, da nahranita svojo družino. Vsaj tako nekako se muzata zadovoljna nabiralca, ki pa kot prava gobarja skrite lokacije svojega raziskovanja seveda ne izdata.

Sta pa zadovoljno pokazala svoj ulov in se objektivu nastavila s širokima nasmeškoma. »Direkt iz narave, upajoč, da so taprave. Če so, se vidimo kmalu, če ne, pa malo pozneje,« se je pošalil frontman Siddharte.