To so novi rituali Manje Stević (FOTO)

Vsestranska Manja Stević, ki smo jo pred leti poznali kot Manjo Plešnar, je v prvi vrsti mama dveh nadobudnih sinov, petletega Viktorja in Filipa, potem sledi vse drugo. Urednica, voditeljica, modna poznavalka in podjetnica pa se še kako dobro zaveda, da je le srečna, zdrava in zadovoljna mama dobra mama, zato je po novem letu trdno sklenila, da bo poiskala notranje ravnovesje, saj se še pred nekaj meseci ni počutila najbolje.

Ker se ni počutila najbolje, se ni odločila za značilno fizično preobrazbo, ampak notranje ravnovesje.

Lani se je brez velikega pompa ločila od moža Daliborja, s katerim sta nekaj let živela v Beogradu, zdaj pa se po treh mesecih izziva, ko se je iskanja hormonskega ravnovesja lotila z vadbo, prehrano, dopolnili in bioresonanco, počuti mnogo bolje. »Pred časom sem začutila, da se moje splošno počutje slabša, zato sem se odločila iti po tej poti, preveriti hormone, in res je estrogen pokazal svoje … Rekla sem si, da bom telo temeljito spravila v red, to pa gre seveda najlažje z vadbo, pozitivnim razmišljanjem in tako naprej. Skupek vsega tega mi je zelo pomagal,« je iskrena. K sreči rada kuha in si pripravlja zdrave obroke. »Najraje kuham ob koncih tedna, ko imam čas. Takrat kuham za ves teden, takšna sem. Rada imam stvari na zalogi,« se zasmeji simpatična voditeljica, ki je pri prehranjevanju pazljiva in zmerna, saj ji uravnoteženi obroki veliko pomenijo. »Že od nekdaj sem takšna, je pa res, da imamo vsi tudi tiste sobote, ko si dovolimo marsikaj,« se namuzne.

Za svoje telo in um skrbi tudi tako, da izvaja vaje za hormonsko jogo, poleg tega pa veliko pešači v naravi. V tem duhu se je odločila v življenje vpeljati novo rutino, in sicer jutro začne s sprehodom na Rožnik. Veliko ji pomeni jutranji mir, ko sliši le petje ptic. Tako se lažje pripravi na delovne obveznosti, ki jo čakajo v oddaji Jutro na Planetu. »Za začetek sem si zadala kratko pot. Ko bom začutila, da je ta premalo, si bom izbrala daljšo, bolj športno, ko pa bo še to premalo, bom začela teči na Rožnik,« nam zaupa voditeljica, ki ima rada, da se stvari odvijajo počasi, brez velikih pritiskov, poleg tega pa je najsrečnejša in najmirnejša, ko je v stiku z naravo.