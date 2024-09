Tjašo in Uroša je drugi otrok presenetil (Suzy)

»Bil je popolno presenečenje, saj sva bila dosledna pri kontracepciji, poleg tega simptomov nisem povezovala z nosečnostjo. A pravijo, da ti obračaš, življenje obrne – in zdaj bomo štirje. Ko je popustil val presenečenja, so naju z Urošem preplavili čudoviti občutki,« se Tjaša spominja trenutkov, ko je opravila test. Vse je bolj sproščeno kot prvič Starejša sestrica Lori, ki bo novembra upihnila tri svečke na torti, je novico sprejela z navdušenjem. »Povedala sva ji, da imam v trebuhu dojenčka. Želela je preveriti pod majico, ali to drži, a sem ji pojasnila, da je dojenček bolj majhen in ga...