Tina Maze: Zdaj je veliko težje (Suzy)

Najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze, ki se je pred leti za vedno poslovila od belih strmin, se posvetila zasebnemu življenju in drugim kariernim izzivom, dobro ve, da so treningi pomemben del vsakdana, četudi je profesionalni karieri že pred časom pomahala v slovo.

Tina, ki je pred petimi leti postala ponosna mamica hčerke Anouk, še vedno gara za dobro počutje in odlično telesno pripravljenost, hkrati pa se zaveda, da so treningi, ki jih načrtuje sama, veliko bolj zabavni in sproščujoči. »Trenirati sam je veliko težje in zahtevnejše kot takrat, ko za teboj stoji ekipa. Toda vsaka kapljica potu je vredna tega,« je ob simpatični objavi, s katero je navdušila spletne prijatelje, zapisala naša smučarka, ki redno teče in dviguje uteži, saj pravi, da ostaja športnica do konca svojih dni.