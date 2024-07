Tim Gajser obvlada vse motorje (Suzy)

Ljubitelji motokrosa so navdušeni, da je Tim Gajser na trinajstih dirkah letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu kar enajstkrat (!) stopil na zmagovalni oder. Nekajkrat je zmagal, nekajkrat se je zadovoljil z drugim in tretjim mestom. Samozavestni mladenič pa tudi v prostem času ne more brez vonja po bencinu. Na nedavni veliki nagradi Indonezije je imel pred dirko svetovnega pokala v Lomboku malce prostega časa. Ob tej priložnosti je z veseljem sedel na skuter in na njem dokazal svojo virtuoznost. Z užitkom je bil tudi čisto običajni turist, ki se je vozil s kolesom, šel na izlet z ladjico in užival v slastni eksotični hrani. Seveda ga je ves čas spremljala njegova lepa izvoljenka Špela, s katero sta že dolga leta nerazdružljiva. Na koncu se je na dirki izkazal z drugim mestom in še povečal vodstvo pred zasledovalci.