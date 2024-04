Teden homeopatije! Zrcali vrednote za zdravje in življenje

Pretekli teden je bil posvečen praznovanju svetovnega tedna homeopatije, ki ga praznujemo vsepovsod po svetu. Časovno sovpada s časom spomina na ustanovitelja homeopatije dr. Samuela Hahnemanna. Bil je zagovornik tega, da se človek ne sme izčrpavati prek svojih zmožnosti in sposobnosti iz prav nobenega razloga, saj to privede do razvoja bolezni telesa. Svetoval je omejitev nepotrebnih aktivnosti pri človeku, da bi varčeval z dnevno energijo in jo usmerjal v bolj inteligentno, polno ter zdravo preživljanje vsakdanjika.

Prednost homeopatskih zdravil je, da se lahko predpišejo bolj prilagojeno posamezniku – izbere se kombinacija, ki ustreza njegovi telesni, čustveni in mentalni predispoziciji, kar predstavlja individualen, personaliziran pristop zdravljenja. Homeopatska zdravila namreč podprejo proces vzpostavljanja porušenega ravnovesja v človekovem telesu, saj odpravljajo vzroke za določeno obolenje. Ne predpisujejo se le za določeno bolezen, temveč so prilagojena celotnemu človekovemu zdravstvenemu stanju, njegovi konstituciji in genetskim predispozicijam.

Sodobna medicina človeku nudi neprecenljivo pomoč in se nenehno razvija. Na drugi strani moramo priznati, da se včasih preveč posvečamo odpravi posledic, namesto da bi poiskali vzroke. Ko nastanejo hude posledice na človekovem zdravju, je takšna situacija prav gotovo eden največjih izzivov. Homeopatija nudi možnost nagovarjanja različnih sprememb v celotnem spektru človekovega počutja – od fizičnih, miselnih in čustvenih nihanj. Tu vidimo posebno vlogo homeopatije. Pomaga nam lahko tudi preventivno in nas hkrati uči, da smo zavestni glede tega, kako se počutimo in kaj se nam dogaja. Ko nastopi kronična bolezen, je pogosto potrebnejša konkretnejša pomoč. Posledic ne doživlja le posamezna oseba, temveč vsa družina in družba.

Integrativna homeopatija predstavlja celostni pristop zdravljenja k obravnavi pacienta kot posameznika in pomembno prispeva h kakovostni klinični zdravstveni obravnavi vseh skupin ljudi, tako tistih, ki so že bolni, kot tistih, ki so še zdravi.

Homeopatija, ki jo zahtevajo milijoni uporabnikov in uporabnic v EU, ima potencial, da humanizira sodobno medicino in razširi njen pogled ne samo na bolezni, temveč predvsem v zdravje in dobro počutje v najširšem pomenu.

Ljudje se odločajo za homeopatsko zdravljenje zaradi celostnega pristopa, cenovne ugodnosti in varnosti. Danes se prebivalci in prebivalke Evrope zavedajo odgovornosti za svoje zdravje in življenje. Pomoč v homeopatiji poiščejo, ko jim običajno zdravljenje ne nudi zadovoljivih rezultatov, poleg tega so zaskrbljeni zaradi stranskih učinkov nekaterih zdravil. Izbira homeopatije zrcali njihove vrednote in filozofsko naravnanost k celostnemu dojemanju življenja in zdravja. V svetovnem merilu se priljubljenost homeopatije, merjena v odstotkih na celotno prebivalstvo posameznih držav, odraža takole: v Franciji več kot 50 odstotkov populacije uporablja homeopatijo, malo manj v Nemčiji in drugih zahodnoevropskih državah, kjer je delež 30 do 40 odstotkov, na Poljskem je ta 30-odstotni.