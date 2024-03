Taylor Swift je v sorodu z legendarno pesnico (Suzy)

Genealoško podjetje je odkrilo, da je Taylor Swift v daljnem sorodstvu s pesnico Emily Dickinson. Imeli naj bi istega prednika: pesničin šestkratni pradedek je tudi pevkin devetkratni pradedek. Poetesa iz sedemnajstega stoletja je ena najbolj cenjenih na svetu in med najpomembnejšimi v ameriški poeziji. Za zdaj še ni znano, ali je Taylor to vedela, vendar jo je že omenila med govorom na odru, ko je prejela nagrado za umetnico in kantavtorico desetletja v Nashvillu.

Emily je umrla 15. maja 1886, stara 55 let. FOTO: Profimedia

Med njima je vseeno ena velika razlika. Emily je bila vse življenje samotarka, ki je živela v družinski hiši in vse življenje svoje pesmi objavljala anonimno. S prijatelji si je raje dopisovala, kot bi se srečevala z njimi, nikoli se ni poročila in imela otrok, a dopisovala si je s skrivnostnim moškim, v katerega naj bi bila na smrt zaljubljena. V zrelih letih so vzcvetela romantična čustva med njo in nekim sodnikom, ki jo je tudi zaprosil, a naj bi ga zavrnila, drugi strokovnjaki pa menijo, da je umrl, preden mu je odgovorila.

Kantavtorica ima zelo lep občutek za ustvarjanje liričnih pripovedi v svojih besedilih. FOTO: Profimedia

Vsekakor vez med Taylor in Emily razloži pevkino nagnjenost k poetičnim besedilom.