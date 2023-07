Takole uživa na morju postavni očka iz odbojkarske reprezentance (Suzy)

Postavni odbojkar Alen Šket, ki je dolgo igral v Turčiji in se nato vrnil v Ljubljano, preživlja eno najlepših obdobij v življenju. Z izvoljenko Zalo Gracelj sta namreč sredi lanskega poletja prvič postala oče in mama ljubkega sina Žaka. »Ko dobiš otroka, se vse obrne. Spremenijo se vse prioritete,« pravi Alen, ki uživa v očetovstvu.

»S Saro sva se spoznala na instagramu. Sprva sva se veliko pogovarjala in postala dobra prijatelja, šele nato partnerja. Povezal naju je predvsem šport, oba namreč rada obiščeva Pohorje ali skupaj telovadiva, deliva si tudi ljubezen do dobre hrane in vožnje z motorjem, ki jo obožujem. Zelo me podpira pri igranju odbojke, drug drugemu sva v veliko oporo,« je povedal Alen, ki je imel z Zalo, ko je še igral v Turčiji, zvezo na daljavo. Zdaj pa uživa, ko so vsi trije skupaj. In ker je poletje čas dopustov, si je tudi družina Šket-Gracelj privoščila oddih na morju.

Alen ne zdrži dolgo pri miru, rad ima vse vrste športa, zato ga boste tudi na oddihu videli drveti naokoli s kolesom. Toda tokrat je še posebno previden, saj ima spredaj dragocen tovor – sina.